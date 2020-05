Inzamelactie voor de Davidsons uit ‘Don’t Worry Be Happy’ blijkt succesvol SDE

22 mei 2020

14u30 1 Showbizz Eddy (53), Els (48) en hun elfkoppige kroost bleken vorig jaar de smaakmakers in het programma ‘Don’t Worry Be Happy’, dat op VIER werd uitgezonden. De Davidsons werden ze genoemd. De familie kreeg heel wat tegenslag te verwerken, dus organiseerde programmamaker Peter Boeckx een inzamelactie.

“Ondanks ontelbare tegenslagen staan de Davidsons ongelofelijk positief in het leven", schreef Peter Boeckx op de GoFundMe-pagina die hij voor de onfortuinlijke familie oprichtte. “Sinds begin dit jaar moet Els opnieuw vechten tegen kanker en is Eddy werkloos. Met nog zeven kinderen thuis heeft hij het moeilijk om z'n gezin te onderhouden." Vandaar dus de inzamelactie. Daarvoor schakelde Peter enkele bekende gezichten in, uit z'n andere programma ‘The Sky Is The Limit’. Michel Van den Brande, Marie Anne De Nil en Frederik Laeremans wierpen zich op als peter en meter van de actie. Met het ingezamelde geld willen ze de familie helpen om een nieuw café voor Eddy te openen.

De actie bleek een succes, want het beoogde doel van 5.000 euro werd netjes overschreden. In totaal werd 5.445 euro ingezameld.

