Inzamelactie voor Davidsons uit ‘Don’t Worry Be Happy’ afgelopen: “Dank. Dank. Dank.” SDE

28 juni 2020

20u17 2 Showbizz Een inzamelactie voor de familie Peirsman-Ouderits - beter bekend als de Davidsons uit ‘Don’t Worry Be Happy’ - is een groot succes geworden. Uiteindelijk werd 6.695 euro ingezameld. Dat is ruim 1.500 euro meer dan gehoopt.

Het was Peter Boeckx (57), de maker van ‘Don’t Worry Be Happy’, die de GoFundMe-pagina voor de onfortuinlijke familie oprichtte. “Ondanks ontelbare tegenslagen staan de Davidsons ongelofelijk positief in het leven”, legde hij uit. “Sinds begin dit jaar moet Els opnieuw vechten tegen kanker en is Eddy werkloos. Met nog zeven kinderen thuis heeft hij het moeilijk om z’n gezin te onderhouden.” Vandaar dus de inzamelactie. Daarvoor schakelde Peter enkele bekende gezichten in, uit z’n andere programma ‘The Sky Is The Limit’. Michel Van den Brande, Marie Anne De Nil en Frederik Laeremans wierpen zich op als peter en meter van de actie. Met het ingezamelde geld willen ze de familie helpen om een nieuw café voor Eddy te openen.

En dat doel is zeker en vast behaald. “De actie bracht 6.695 euro op", liet Boeckx weten. Dat is ruim 1.500 euro meer dan gehoopt. “De Davidsons hebben inmiddels een café gevonden in Lille. Ze gaan dat overnemen en kortelings openen. Jullie bijdrage zal goed besteed worden. Dank. Dank. Dank!” En de programmamaker heeft de familie de cheque al overhandigd. Dat toonde hij op Instagram. “Merci! Dank aan iedere gulle gever, in het bijzonder Michel Van den Brande.” Aan de GoFundMe-pagina te zien tastte Van den Brande inderdaad behoorlijk diep in z'n buidel. Hij zou 2.500 euro gedoneerd hebben.

De familie Peirsman-Ouderits, met elf kinderen, stal de show in de realityserie ‘Don’t worry be happy’. Door hun voorliefde voor motors kregen ze de bijnaam Davidson. Op tv was onder meer te zien hoe mama Els vocht tegen kanker en het gezin het café Happy Days opende in Olen. Intussen zijn de deuren van de kroeg alweer gesloten.

