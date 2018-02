Inwoners Ardooie boos op Laura Lynn EDA

24 februari 2018

12u19 10 Showbizz In een interview op Radio 1 heeft Laura Lynn zich niet zo positief uitgelaten over haar hometown Ardooie. "Er gebeurt heel weinig en als je buitenkomt wordt er geroddeld", klonk het.

In de Bende van Annemie op Radio 1 liet Laura Lynn zich niet zo fraai uit over haar geboortedorp Ardooie. Volgens de schlagerkoningin is er niets speciaals aan de West-Vlaamse gemeente en haar 9.000 inwoners. “Er gebeurt heel weinig, spijtig genoeg. En als je buitenkomt en er wordt over iets gesproken, gaat het over de gewone negatieve zaken: Zeg, heb je het al gehoord? Die en die zijn uit elkaar, die is ziek of die is dood. De mensen komen heel weinig samen. Eén keer per jaar is er een stoet en dat is het zowat.”

Op social media werden die uitspraken niet in dank afgenomen. Die reacties gingen van 'verwaand nest' tot 'je bent niet wereldvreemd, maar Ardooie-vreemd'.

In onderstaand clipje gaat Laura Lynn dieper in op de sociale dynamieken in haar geboortedorp. "Ik heb vaak het gevoel dat mensen schrik hebben van mij. Ofwel zijde, als ge niet onmiddellijk iets zegt, een vieze."