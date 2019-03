Intriges achter Oscarkaskrakers: Titanic, het schip dat bijna ook de hele film tot zinken bracht Mario Danneels

03 maart 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De gedoemde liefde van Jack en Rose, passagiers op de noodlottige Titanic, kan twintig jaar later nog steeds wereldwijd beroeren. De giganteske productie van wat toen de duurste film ooit was, werd echter het tegengestelde van een romantische saga.

Kate Winslet verdronk ei zo na, vijftig crewleden werden gehospitaliseerd nadat er harddrugs in hun soep waren terechtgekomen, stuntmannen braken botten, er was bijna nooit sprake geweest van Céline Dions ‘My Heart Will Go On’, en er kwam 10.000 ton dynamiet aan te pas om een watertank van 65 miljoen liter te bouwen. Met een kost van een miljoen dollar per minuut schermtijd was ‘Titanic’ in 1997 de duurste film ooit, een “krankzinnig” budget dat studiobazen slapeloze nachten bezorgde. James Camerons huzarenstuk bleek het uiteindelijk waard: de film was de eerste die een miljard dollar opbracht – intussen is dat ruim verdubbeld –, kaapte een onovertroffen elf Oscars weg, en Leonardo DiCaprio hing in elke meisjeskamer. De tirannieke veeleisendheid van Cameron leverde hem het etiket van “de meest angstaanjagende man in Hollywood” op.

Op de vuist in Cannes

Op het Filmfestival van Cannes in 1997 komt het bijna tot een vuistgevecht tussen Bill Mechanic van 20th Century Fox en Robert Friedman van Paramount, de studio’s die samen in de productie van ‘Titanic’ investeren. Hun discussie over de releasedatum van de prent verhit de gemoederen: regisseur James ‘Jim’ Cameron heeft nog maar eens enorme vertraging opgelopen en kan de beoogde première van 4 juli onmogelijk halen. De twee studio’s zouden de kosten aanvankelijk netjes delen, maar Paramount ziet de bui hangen na een bezoek aan de gigantische set in Mexico waar James het schip liet nabouwen. Terug in Los Angeles trekt de Paramount-vertegenwoordiger aan de alarmbel: Cameron weigert pakweg het behangpapier van de Titanic na te schilderen, en eist echt behangpapier identiek aan het origineel. Het geschatte budget van honderd miljoen dollar zou pijlsnel de pan uit rijzen, en Paramount heeft Fox voor het blok gezet door de grens van hun investering op 65 miljoen vast te leggen. De productie kost uiteindelijk tweehonderd miljoen en de Fox-bonzen panikeren dat de studio mogelijks even spectaculair kopje onder zal gaan als de Titanic zelf. Ook Bill Mechanic trekt naar Mexico in een poging James te temperen: “Jim ontplofte”, herinnert hij zich. “Had hij een wapen in zijn trailer gehad, dan had hij me neergeschoten. Het ging ongeveer zo: ‘Als je zo fucking slim bent, regisseer jij de film dan’, en hij stormde zijn trailer uit, sleurde zijn chauffeur uit de wagen en stoof al tierend weg.” Voor Fox is het een uitgemaakte zaak: volgens hun berekeningen wordt ‘Titanic’ voor 55 miljoen dollar verlieslatend.

