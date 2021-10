Intieme momenten in ‘Temptation Island’: “Als er een zoen komt, zeg ik niet nee”

“Als we samen liggen, is het even alles vergeten en genieten van het moment. De verleiding om haar te zoenen is supergroot. Het wordt steeds moeilijker.” Jimi is duidelijk over zijn gevoelens voor Donna. Maar ook Laure en Nico voelen elkaar goed aan en vertoeven erg graag in elkaars buurt… “We vinden het heel leuk om bij elkaar in de buurt te zijn”, vertelt Laure. “Ik voel me superhard op mijn gemak bij hem, en ik denk dat dat voor hem ook zo is." En Nico denkt daar duidelijk precies hetzelfde over: “De aantrekking is er, de klik is er. Moest er een zoen komen, ga ik ook niet nee zeggen."