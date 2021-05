Intiem dubbelgesprek met Wendy Van Wanten en dochter Estelle: “Een leven zoals mama? Nee, dat wil ik niet”

“Een meisje opvoeden is heel anders dan jongens grootbrengen. Ik hou mijn hart vast als Estelle alleen op pad is, veel meer dan toen mijn jongens alleen buitengingen. Met wat je tegenwoordig allemaal ziet op het internet, de sociale media en het nieuws wordt het als ouder alleen maar moeilijker. Al die miserie. Die bestond vroeger waarschijnlijk ook, maar je werd er veel minder mee geconfronteerd. Ik was zelf vijftien jaar toen ik met het koor van Oostende naar Israël vloog, waar het op dat moment oorlog was. En dat kon allemaal. Ik mag het niet gedroomd hebben dat Estelle over een paar jaar zou zeggen: ‘Mama, is het goed dat ik een weekje naar Syrië of Irak ga?’ Geen sprake van!”, begint Wendy fel.