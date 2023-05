INTERVIEW. Tv-maker Dominique Van Malder (46) na z’n maagverkleining: “Ik verwacht dat Kevin Janssens nu wel serieuze concurrentie gaat krijgen, ja”

CELEBRITIES Evan Rachel Wood geeft ex-vriend voogdij over haar zoon (9): “Marilyn Manson dreigde ermee om hem te misbruiken”

Evan Rachel Wood (35) heeft de primaire voogdij over haar zoon Jack (9) overgedragen aan haar ex-vriend Jamie Bell. De Amerikaanse actrice maakte de drastische beslissing omdat ze doodsbang is dat ze haar in kind in gevaar zou kunnen brengen door bij hem te wonen. Haar ex-vriend Marilyn Manson (54) heeft in het verleden gedreigd om haar zoon te verkrachten. “Hij heeft het duidelijk gemaakt dat hij van plan is om mijn leven te verwoesten.”