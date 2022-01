INTERVIEW. Suzy Hendrikx (64) gaat met pensioen: “Tijdens de aanslagen van 9/11 zat ik op het vliegtuig naar New York”

Suzy wroet al sinds het prille begin in mensenlevens. Ze zoekt naar iemands hoogtepunten, details, karaktertrekken en kiest daar met een beeldregisseur de juiste fragmenten bij. Een huzarenwerk is het, om een levensoverzicht te maken, iemands carrière in amper tweeënhalve minuut samen te vatten. Maar meer tijd is er niet in Het Nieuws. “Behalve wanneer Queen Elizabeth sterft”, maakt Suzy de kanttekening. “Zij krijgt uiteraard meer zendtijd. De Queen overstijgt iedereen.” Nog voor de koningin haar laatste, sowieso krachtige, adem zal uitblazen, staat er dus al een terugblik klaar. Van de hand van Suzy Hendrikx. Zij deed het voorbereidende werk, een collega zal er de laatste hand aan moeten leggen.