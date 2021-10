INTERVIEW. Sterrenchef Roger van Damme (50) en zijn leraar bakkerij (60): “Er zaten monsters in mijn klas. En ik onderging”

Koen Wauters test eerste keer wagen voor Dakarrace: “Deze auto zit niet vol met hoogtechno­lo­gi­sche snufjes”

6:41 In 2012 reed Koen Wauters zijn laatste Dakarrace. Tien jaar later kruipt hij opnieuw achter het stuur en trekt hij naar Saoedi-Arabië. Het was zondag de allereerste keer dat hij in zijn nieuwe racewagen zat: “Deze auto is niet hoogtechnologisch, maar ik vind dat tof, dat is basic”, aldus Wauters. Op 31 december start hij aan de rally.