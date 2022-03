INTERVIEW. Ondanks succes blijft Olivia Rodrigo onzeker: "Mijn muziek heeft indruk gemaakt, maar ík nog niet”

TV Primeur voor Vlaamse kijkers van ‘Midsomer Murders’: nieuwe aflevering eerst in ons land te zien

Fans van ‘Midsomer Murders’ kunnen hun hart weer ophalen, want Eén zendt vanaf vrijdagavond nieuwe afleveringen uit. Opvallend: ‘The Scarecrow Murders’ wordt eerst bij ons uitgezonden, en pas later in Groot-Brittannië.

8:25