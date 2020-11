INTERVIEW. Nora Gharib: “‘Bruine’, ‘slet’: ik heb alles al gehoord. Ik heb een olifantenvel gekregen”

Nora Gharib, een influencer en fashionista met 142.000 volgers op Instagram, zit tegenover me in haar pyjama. Op haar rechterschouder hangt een beetje kots van baby Chams, ze draagt geen make-up. In plaats van elkaar te ontmoeten in één of ander etablissement, spreken we af via Zoom, vanuit onze woonkamers. Tijdens het interview maakt zij een flesje klaar en ik haal ondertussen een sigaret uit mijn trainingsbroek. Ik rook anders nooit tijdens interviews en in die Adidas ben ik ook nog niet op een afspraak verschenen.