INTERVIEW. Na 1 miljard views scoren Céline en Michiel (CeMi) nu ook in bioscoop. “Mama vloekte: ‘Ge gaat nooit iets bereiken met die YouTube’”

TV Net­flix-se­rie ‘The Crown’ verfilmt accident van prinses Diana in Parijs

De Netflix-serie ‘The Crown’ is momenteel volop bezig met het filmen van hun zesde seizoen. In dat seizoen zal er ook aandacht worden besteed aan het auto-ongeluk waardoor prinses Diana overleed in 1997. Het ongeval gebeurde in een bekende tunnel in de Franse hoofdstad Parijs. Voorbijgangers konden al zien hoe die scène werd gefilmd. De opnames vinden niet plaats in dezelfde tunnel, maar wel daar in de buurt.

28 oktober