INTERVIEW. Miss België-organisatrice Darline Devos: “Plastische chirurgie kan. De wereld vandaag is niet meer die van 18 jaar geleden”

Spiegeltje aan de wand, wie wordt dit jaar de mooiste van het land? Volg hier vanavond de livestream van ‘Miss Begië 2023’

Zaterdagavond 11 februari komen we te weten wie Chayenne Van Aarle (23) opvolgt als de nieuwe Miss België. De verkiezing vindt plaats in het Proximus Theater in De Panne en gaat om 20 uur van start. Maar u kan de spetterende show ook gewoon volgen bij ons. Want met een livestream én liveblog volgen we alle gebeurtenissen op de voet.

9:10