INTERVIEW. Miss België-organisatrice Darline Devos over alle kritiek: “Ik regeer niet met ijzeren hand”

Vanavond wordt een nieuw meisje tot ’s lands mooiste gekroond. “Het scheelde geen haar of de show was een eerbetoon geworden aan Chayenne”, zegt organisatrice Darline Devos (58). Ze leidt al 18 jaar als een moederkloek nieuwe missen op, maar krijgt vaker dan haar lief is kritiek. Die pareert ze allemaal, op zachte toon. “Wij creëren sterke vrouwen.”