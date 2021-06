INTERVIEW. Michel Wuyts moet opstappen bij VRT: “Ik had meer erkentelijkheid verwacht, maar ben nog niet uitgezongen”

TV Kankerpa­tiën­te krijgt staande ovatie én golden buzzer in ‘America’s Got Talent’: “2% overle­vings­kans. Beter dan 0%”

9:17 De 30-jarige zangeres Jane, die op het podium staat als Nightbirde, kreeg deze week een golden buzzer in ‘America’s Got Talent’. De vrouw strijdt al enkele jaren tegen kanker en heeft een overlevingskans van amper twee procent, maar dat houdt haar niet tegen om positief in het leven te staan. “Ik ben zoveel meer dan alle slechte dingen die me zijn overkomen”, vertelt ze aan de jury.