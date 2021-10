INTERVIEW. Martien Meiland blijft samenwonen met z’n Erica: “De mannen komen echt niet als vliegen op me af”

Showbizz INTERVIEW. Fenomeen Martien Meiland: “Kon ik een pil nemen om hetero te worden, ik deed het meteen”

16 september Vanavond is hij te zien in alweer het vijfde seizoen van ‘Chateau Meiland’, volgende maand maakt Martien Meiland (60) zijn acteerdebuut in een sinterklaasfilm én hij lanceert zijn eigen collectie sjaals. Veel ‘wijnen, wijnen, wijnen’, maar ook cashen, cashen, cashen dus. “Ik snap niet dat mensen mij dat succes niet gunnen”, vertelt de flamboyante Nederlander in dit exclusieve gesprek over hun chateau, zijn liefdesleven en hun vierde (!) verhuis op één jaar tijd. “Als op zondagmorgen fans over het hek klimmen terwijl jij in je kamerjas zit, gaat dat te ver.”