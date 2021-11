INTERVIEW. Maggie Q en Michael Keaton over ‘The Protégé’: “Een leeftijdsverschil van 28 jaar, maar het moest er sexy aan toe gaan”

“Heb je de film deze ochtend gekeken? Dat is nog eens een stevig ontbijt!” Maggie Q lacht wanneer ik haar vertel wat ik vlak voor ons interview gedaan heb. En of ik goed wakker geschud ben, want ‘The Protégé’ zit tjokvol actie en avontuur. Precies zoals de actrice het graag heeft, want Q - die in de leer ging bij kung fu-ster en actielegende Jackie Chan - doet al haar stunts zelf. Op de set van ‘The Protégé’ voelde ze zich naar eigen zeggen een vis in het water: “Omdat de regisseur er op stond dat er zo veel mogelijk echte stunts werden gedaan zodat alles er zo realistisch mogelijk uit kon zien. Zo heb ik het graag. Martin Campbell wilde niet dat de film overtroffen zou worden door de actiescènes. Als actrice heb ik er dan ook enorm van genoten om die juiste balans te vinden.”

Keaton (70) zegt tijdens ons gesprek dan weer dat hij behoorlijk zijn best moest doen naast zijn tegenspeelster Maggie Q: “Ik heb haar de leiding laten nemen en ik heb haar daar ook gewoon in gevolgd, want Maggie is heel snel weg met zulke dingen. Ze laat alle stunts er zó eenvoudig uitzien, terwijl dat helemaal niet zo is. Ik kan perfect inschatten hoe goed ik ergens in ben en ik ben daar ook altijd heel realistisch in. Al wil ik toch ook graag de uitdaging aangaan en zien hoe ver ik kan gaan. De opnames waren een hele uitdaging omdat er bij alle stunts zoveel choreografie kwam kijken. Het ging dus bijlange niet enkel om het fysieke aspect van de rol. We moesten veel repeteren om de choreografie in te studeren en om ervoor te zorgen dat alle bewegingen op het juiste moment werden uitgevoerd. En dan moest je er ook nog eens voor zien te zorgen dat alles er zo echt mogelijk uitzag.”

Dat de regisseur zo weinig mogelijk CGI wilde gebruiken, vindt Keaton enigszins jammer. De Oscarwinnaar grapt dat hij het helemaal niet erg vindt wanneer er hier en daar wat met de computer bewerkt moet worden: “Want als je er op die manier voor kan zorgen dat ik er zo beter uitzie, dan waarom niet? Ik vind het helemaal niet erg wanneer ze mij een handje willen helpen. (lacht) Nee, ik ben maar half serieus wanneer ik dat zeg, maar stunts blijven wel leuk om te doen. Ik heb heel mijn leven lang veel gesport en ik ben voor mijn leeftijd nog best goed in vorm. Ik probeer om tussen het werk door te blijven sporten, al moet ik wel eerlijk toegeven dat het verdomd moeilijk is om daar consequent in te zijn. Toch was ik nochtans niet helemaal klaar voor al dat stuntwerk. Ik doe dit soort films niet genoeg om er echt goed in te zijn, maar dat is juist het leuke er aan. Hoeveel en wat kan ik nu allemaal zelf doen? Ik maakte dan wel een grapje over de CGI, toch kan je als acteur niet aan het fysieke aspect ontsnappen. Het ziet er op het scherm gewoon veel beter uit wanneer je de stunts ook écht hebt gedaan. Ik zag onlangs een John Wick-film op tv, en wanneer je dan weet dat het écht Keanu is die zijn stunts daar aan het uitvoeren is… tja, dat is indrukwekkend, vind je niet? Ik vind dat cool.”

Hoewel de acteurs er alles aan moesten doen om hun stunts er zo realistisch mogelijk uit te laten zien, werd er hier en daar wel met de filmlocaties gefoefeld. Zo vindt een groot deel van de verhaallijn in Vietnam plaats, al zetten de acteurs daar volgens Maggie Q nooit echt voet aan wal: “De acteurs zijn door de uitbraak van COVID-19 nooit in Vietnam geraakt, al hebben ze wel een filmcrew naar daar gestuurd. Die hebben een hele hoop beeldmateriaal kunnen verzamelen. We zijn wel een paar maanden in Boekarest geweest, en ook nog in Londen… maar dan hebben ze de opnames door de wereldwijde pandemie een paar maanden noodgedwongen moeten stilleggen. We hebben in Bulgarije uiteindelijk alles netjes kunnen afronden.” Q zegt dat ze maandenlang op de hielen werden gezeten door het coronavirus: “We zijn in januari (2020) aan de opnames begonnen en het was alsof het virus ons uit alle landen probeerde te jagen. De pandemie is pas losgebarsten toen we ons werk in Europa hadden afgerond.”

Door het leeftijdsverschil van 28 jaar was Michael Keaton een ietwat ongewone ‘love interest’ op het scherm, maar Maggie Q zegt dat ze zich geen betere tegenspeler kon inbeelden: “Ik vond het geweldig! Michael is iemand met wie je heel makkelijk overeen komt en hij is bovendien grappig, intelligent, interessant en alle andere dingen waarvan je hoopt dat hij het is. We hielden er een heel fijne vriendschap op na en we werkten enorm goed samen. We hebben heel veel uitgebreide gesprekken gehad over het script en we wilden er allebei voor zorgen dat de chemie er was en dat de kijker ook echt interesse zou hebben in onze relatie. We wilden er allebei voor zorgen dat de kijker er door geboeid was en dat het er sexy aan toe ging. Het mocht zeker niet zomaar een romance zijn zoals er dertien in een dozijn van zijn.”

‘The Protégé’ draait vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen.

