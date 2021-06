INTERVIEW. Linda De Win (65) en Michel Wuyts (64), immer gepassioneerd en toch (bijna) gepensioneerd: “Je bent niet plots minder nieuwsgierig als je 65 bent”

Muziek Michèle Cuvelier ruilt op StuBru de ochtend voor de avond

25 juni Michèle Cuvelier (29) presenteerde zonet haar laatste ochtendshow op Studio Brussel. Maar afscheid van de ochtend is geen afscheid van StuBru. Cuvelier lichtte meteen al een tipje van de sluier op over haar nieuwe radioprogramma. “Vanaf september hoor je me namelijk niet om 6 ’s ochtends, maar om 6 ’s avonds.”