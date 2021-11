INTERVIEW. Kit Harington wordt Marvel-held na zware depressie: “Ik ga twee keer nadenken voor ik nog eens zoveel druk op mezelf leg”

FilmAcht jaar lang was hij als ‘John Snow’ dé man van het kleine scherm maar het pad van succes leidde rechtstreeks naar de fles. Vandaag is Kit Harrington (34) bevrijd van zijn demonen en schenkt de ster uit ‘Games Of Thrones’ ons in de Marvell-blockbuster ‘Eternals’ een gloednieuwe filmheld. “Ik heb hier heel lang over nagedacht. Want dit soort toewijding reserveer ik enkel nog voor mijn gezin.”