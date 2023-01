INTERVIEW. Jelle De Beule en Sylvia Van Driessche zwoeren dat ze nooit zouden samenwerken, en toch: “Zo’n vrouw kan ik nooit krijgen, dacht ik”

Showbits Staan Karen, Kristel en Kathleen binnenkort na 14 jaar opnieuw samen op het podium?

Ex-K3’tje Kathleen Aerts is even terug in België. Ze spendeerde heel het weekend op de Vakantie Expo in Antwerpen om vakantiegangers warm te maken voor Zuid-Afrika. Kathleen en haar gezin organiseren reizen naar haar tweede thuisland en andere Afrikaanse landen. Ze opende recent ook haar Droom Guesthouse, dat VTM-kijkers leerden kennen in het programma Villa Zuid-Afrika. Jarne trok naar Kathleen toe om te vragen hoe met haar gaat. En hij polste ineens naar een mogelijke K3-reünie. Het verrassende antwoord van het ex-K3'tje kom je te weten in een nieuwe Showbits.

6:33