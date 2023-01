INTERVIEW. Jan Smit bezingt herstel van burn-out op nieuwe plaat: “Mezelf verloochenen? Dat doe ik niet meer”

TV TikTokker ontdekt montage­fout in derde seizoen van 'Emily in Paris’: “Parijs heeft twee Eiffelto­rens”

Het derde seizoen van de populaire Netflixreeks ‘Emily in Paris’ zit natuurlijk vol verwijzingen naar de Franse hoofdstad. Ook de Eiffeltoren is meerdere keren te zien in de serie. Maar in één scène loopt het echter even mis. Een TikTokker ontdekt een grote montagefout in de serie én deze heeft alles te maken met het iconische monument.

5 januari