INTERVIEW. Het heftige levensverhaal van Joffrey Anane uit ‘Dancing with the stars’: “Weglopen. Stelen. Drugs. Ik was fout bezig en ik wist het”

Zijn prilste ontstaansgeschiedenis is in nevelen gehuld. “Misschien blijft het een mysterie”, zegt Joffrey Anane. “Mijn vader en moeder vertellen andere verhalen en ik ben er nog niet aan toe om alle details te zoeken.” Het is zo al heftig genoeg geweest, zijn jonge leven - lees vooral verder, want hij vertelt het allemaal, open en eerlijk. We beginnen in Nijlen, een dorp in de schaduw van de grote stad. Daar groeide hij op, in een pleeggezin. Of zoals hij het zegt: bij moeke en vake. Zeven maanden oud was hij, toen zijn moeder - zonder dat zijn vader het wist - besloot dat haar zoontje beter af was bij andere mensen dan bij haar. “Mijn pleegouders ben ik na een tijd als mijn echte ouders beginnen beschouwen. Ik zag mijn moeder in het weekend nog en af en toe ging ik ook bezoek bij mijn vader. Maar het contrast tussen die werelden was groot. Mijn moeder woonde in Stuivenberg, in centrum Antwerpen, en ze was arm. Mijn vader was naar Dordrecht in Nederland verhuisd, had daar een nieuwe vrouw en samen hebben ze nog vier dochters gekregen. Ik voelde mij daar ook echt goed: ze woonden in een achterbuurt, het was er wat ruiger dan wat ik gewend was. Maar mijn thuis was in Nijlen, bij moeke en vake. Moeke was onthaalmoeder, vake schrijnwerker. Ze hadden twee oudere adoptiekinderen, Bjorn en Bart. Later hebben ze zelf nog een zoon gekregen, onze Nils. Het was een Vlaams gezin, in een typisch Vlaams dorp, met een typisch Vlaams huis.”