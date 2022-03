INTERVIEW. Hannelore Simoens (31): “Ik word nog liever belogen en bedrogen dan zelf te moeten liegen en bedriegen”

Advocaat Walter Damen verwees vorige week al naar hem in zijn interview: Dirk Draulans, bioloog en medekandidaat in het VTM-programma ‘De Verraders’. Ook Hannelore laat in dit gesprek al snel zijn naam vallen. Het moet zijn dat Draulans een stevige indruk heeft nagelaten. “Dirk zou ongetwijfeld een heel interessante theorie hebben over het feit waarom zoveel kandidaten me vanaf dag één verdachten”, zegt Hannelore. “Hoe één iemand een verrader naar voren schuift en hoe die naam zich dan onder de anderen verspreidt, als een lopend vuurtje." (Voor wie ‘De Verraders' niet heeft gezien: er zijn achttien deelnemers van wie vijftien bondgenoten en drie verraders. Die ‘moorden’ ’s nachts en proberen zo de groep bondgenoten te verkleinen. Aan een ronde tafel stemt de groep ook elke dag wie ze willen verbannen. De verraders winnen het spel als ze voldoende bondgenoten kunnen uitschakelen of omgekeerd. De kijker weet wie wie is.)