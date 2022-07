INTERVIEW. Ex-Miss België Joke van de Velde ziet moederschap als sterkte: “Ik ben als een leeuwin die vecht voor haar welpje”

BV1,5 jaar geleden verraste Joke van de Velde (42) toen ze ­bekendmaakte dat ze zwanger was. Maar hoe en met wie heeft Miss België 2000 nooit willen uit­klaren. Intussen weet Joke dat het moederschap geen ­walk in the park is. “Last minute een glas wijn gaan drinken met vriendinnen is er niet meer bij”, zegt ze in ‘TV Familie’. Een openhartig gesprek over het moederschap, haar lichaam na de bevalling en de toekomst. “Waar ik na de bevalling veel last van had, is een leeg gevoel.”