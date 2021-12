INTERVIEW. Erik Van Looy is verslaafd aan preparé en slaappillen, maar vooral aan filmsterren: “Mijn bompa en bomma werden er zot van”

ShowbizzErik Van Looy (59) is verslaafd. Dat zeggen wij niet, dat zegt hij zelf. Sterker nog, hij maakt er een hele theatertournee van. Hij vertelt daarin niét over zijn dagelijkse hang naar preparé en garnaalsla, over zijn drang om wandelend elke lantaarnpaal sneller te bereiken dan de vorige en zelfs niet over de noodzaak om de slaap te vatten met hulp van 2 mg benzodiazepine. Nee, het gaat over zijn verslaving aan filmsterren. “Ik was veertien en belde aan bij John Wayne, bij Kirk Douglas, bij James Stewart. Overal.”