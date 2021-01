INTERVIEW. De levenslessen van chocolatier Dominique Persoone: "Ik doe soms stomme dingen, ja”

“Mo vint, ik heb daar gewerkt! Elke dag mocht ik voor twaalf man brood bakken, alles met de hand gekneed. Begin maar.” Nee, een snoepreisje was zijn trip over de oceaan niet, maar voor de rest vertelt Dominique Persoone alleen maar goeds over zijn zeiltocht van Lanzarote naar Guadeloupe. “Ik ben blij dat er zoveel mensen naar kijken. Het is niet ‘Big brother’, ‘Het huis’ of ‘Expeditie Robinson’, maar wel van alledrie een beetje. Het toffe is dat het allemaal zo puur is. Niets is in scène gezet.”