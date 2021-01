INTERVIEW. Dany Verstraeten neemt gas terug en geeft fakkel (deels) door aan Cathérine Moerkerke: “Mijn kinderen wilden dat ik meer tijd voor hen maakte”

Showbizz“We hebben de afgelopen twee weken een aantal telefoons gekregen van ongeruste kijkers. Ze zagen mij niet meer op zaterdagavond en vroegen zich af of er iets aan de hand was.” Nee, Dany Verstraeten (65) is niét stilletjes met pensioen vertrokken. Of erger: hij is niét besmet met het vermaledijde virus. Het anker der nieuwsankers doet het wel wat rustiger aan. U moet het dus in het weekend, behalve op zondagmiddag, doen met de immer ravissante Cathérine Moerkerke (43). “Hoe ik al dat weekendwerk in mijn sociale leven pas, daar vind ik wel oplossing voor.”