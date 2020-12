INTERVIEW. Barbara Sarafian: “Ik wilde monoloog spelen in vliegtuig dat rondrijdt op Zaventem. Mijn manager vond het te duur”

“De Minard is een van mijn favoriete zalen. In het voorjaar hebben we vastgelegd dat ik op 2 oktober hier in première zou gaan met mijn monoloog ‘Fokkof’. Ik had al een aantal mensen voorzichtig laten weten: ‘Denk er eens over na om 2 oktober vrij te houden’, maar dan … niets meer. Zelf had ik in juli al door dat het niet zou lukken. Mensen zeiden me nog wel ‘er is een vaccin op komst’ - ik dacht ‘not’. Maar ik heb er mijn slaap nooit voor gelaten: het lag niet in mijn eigen handen. Bovendien vind ik niet dat ik reden tot klagen heb, ik heb al iets opgebouwd. Als ik denk aan jonge collega’s of mensen die net een café, restaurant of winkel opgestart hebben … Ja, mannekes.”