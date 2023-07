INTERVIEW. Anne De Baetzelier: “Mijn man en ik hebben in een vorig leven al een relatie en een kind gehad”

Muziek Van het eerste concert zonder publiek tot 70.000 verkochte tickets voor nieuwe musical: een overzicht van 25 jaar K3

De blonde, de zwarte en de rosse die aanstekelijke oorwurmen voor de kinderen brengen. De formule van K3 is even eenvoudig als geniaal en werkt 25 jaar en drie personeelswissels later nog steeds als een tierelier. Een hele week lang blikten wij met alle hoofdrolspelers terug. Hoe moeilijk waren de beginjaren? Waarom mocht niets uitlekken over het liefdesleven van de K3'tjes? En hoe is het écht om een K3'tje te zijn? Een overzicht.