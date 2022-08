INTERVIEW. Ann Van den Broeck vecht tegen borstkanker: "Eén keer per week mag ik van mezelf huilen”

“Niks belangrij­ker dan peace of mind. Niet morgen, vandààg op Pukkelpop please”: Selah Sue ontpopt tot rolmodel in strijd tegen depressie

De weergoden voorspelden regen boven Kiewit, Selah Sue bracht zon. Dat het af en toe stormt in haar hoofd en ze weer antidepressiva neemt, getuigde ze recent. Maar Pukkelpop kwam als de beste pil. Een viering van haar wereldhits, aangevuld met psychologische woorden van een rolmodel in de strijd tegen demonen. “Zo eens efkes springen op het terrein, da’s soms nog het beste medicijn", sprak ze. “Laat ons genieten, in het moment zijn.”

