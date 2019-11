Internetevent van het jaar: alles wat je moet weten over de beruchte boksmatch tussen Youtubers Logan Paul en KSI TDS

08 november 2019

11u34 1 Showbizz Vandaag stappen Logan Paul (24) en KSI (26), twee razend populaire YouTubers met elk miljoenen volgers, in de boksring om de strijd (opnieuw) met elkaar aan te gaan. Het gevecht tussen de YouTube-sensaties vindt plaats in het bijna uitverkochte Staples Center in Los Angeles en wordt ook live uitgezonden op Youtube. De match tussen en KSI belooft het internetevent van het jaar te worden. Maar volgens argwanende fans is niets wat het lijkt.

Twee YouTubers die elkaar uitdagen tot een boksmatch alsof het doorwinterde professionals zijn - dat is de opzet van de boksmatch tussen de Amerikaanse Logan Paul - een dikke 19,9 miljoen abonnees - en de Britse KSI - een slordige 20,5 miljoen - die aankomende zaterdag zal uitgevochten worden. Toch is het niet de eerste keer dat de twee elkaar te lijf gaan: in 2018 werd de boksmatch voor het eerst georganiseerd, toen in een uitverkochte Manchester Arena in Engeland.

Na een half uur en zes ronden later werd de handdoek echter letterlijk in de ring gegooid en... won er niemand. Hoewel Logan Paul de eerste ronden domineerde, bleek de conditie van KSI iets sterker, waardoor die de laatste ronden de bovenhand nam. Onder luid boegeroep van de aanwezigen riep de jury uiteindelijk een gelijkspel uit. De twee lieten het echter niet aan hun hart komen: ze verklaarden allebei dat ze vonden dat zij de rechtmatige winnaar waren en beloofden al snel dat er een rematch zou komen. Om voor eens en voor altijd uit te maken wie met de overwinning aan de haal gaat. Dat moment is nu dus aangebroken.

Wie is Logan Paul?

Hoewel ze tientallen miljoenen volgers hebben doen Logan Paul en KSI bij ons misschien niet meteen een belletje rinkelen. Logan werd beroemd met de intussen verdwenen app Vine. Jaren geleden maakte hij de overstap naar YouTube, waar hij iedere dag een vlog uploadt. In die video’s haalt hij de gekste fratsen uit, en dat levert hem miljoenen volgers én evenveel euro’s op. Hij zou zo’n 1,3 miljoen euro per maand verdienen aan advertentie-inkomsten via YouTube alleen.

Logan Pauls beroemdheid berust grotendeels op zijn meest roekeloze video’s. Zo zette bij bijvoorbeeld zijn eigen moord al in scène. Het meest beruchte incident is de opnames die hij maakte in het beruchte Aokigahara ‘zelfmoordbos’ in Japan. Samen met zijn filmcrew ontdekte hij daar een lichaam van een man die zich nog maar net van het leven had beroofd. In plaats van de camera’s uit te zetten bleef hij verder filmen, hij postte ook beelden van het lichaam online.

Naast de zelfmoordvideo heeft Logan nog wel meer op zijn kerfstok staan. Hij kreeg een officiële aanklacht voor dierenmishandeling aan zijn been, omdat hij een video postte waarin hij een tijgerwelpje voorstelde aan zijn hond. In een ander filmpje haalde hij een vis uit het water voor een ‘reanimatie’ en mishandelde hij een dode rat. Verder werd Paul beschuldigd van het aanzetten tot deelname aan levensgevaarlijke uitdagingen, zoals de Tide Pod Challenge, waarbij mensen wasmiddelcapsules inslikken.

Wie is KSI?

Met meer dan 20 miljoen abonnees behoort Olajide William Olatunji Jr. - zoals KSI echt heet - tot de groten van Youtube. Hij verzamelde al meer dan 5 miljard views op zijn kanaal. Hij plaats regelmatig video’s met andere wereldsterren, speelde al de hoofdrol in zijn eigen film en lanceerde inmiddels ook een eigen zangcarrière. Zijn eerste single ‘Lamborghini’werd een instant succes en werd al meer dan 105 miljoen keer beluisterd op Youtube alleen.

Dankzij een filmpje over de zogenaamde crossbar-challenge, waarin hij zo snel mogelijk tegen de deklat van een goal moet proberen trappen, steeg zijn populariteit naar nieuwe hoogtes. Die video werd inmiddels al 53 miljoen keer bekeken. KSI bleef zijn abonnees voortdurend bedienen met allerlei content, waaronder ook een boksmatch tegen YouTuber Joe Weller. Zo ging de bal aan het rollen. De twee zouden boksen om de YouTube-bokstitel en werd een ongezien succes. Er keken meer dan 1,6 miljoen mensen live en een video over de match werd in de volgende dag liefst 23 miljoen keer bekeken. Volgens de Britse krant The Daily Mail was de boksmatch zelfs veel populairder dan beroemde wedstrijden als Wimbledon of de FA Cup-finale.

Opgezet spel?

Toch willen argwanende fans waarschuwen. Zij vermoeden dat de uitslag van het gevecht ruim van tevoren al wordt afgesproken, en dat de hele wedstrijd in scène wordt gezet. Met uiteraard maar één doel voor ogen: meer abonnees en volgers verzamelen om zo ook meer inkomsten te kunnen verzilveren. Dat willen Logan en KSI echter niet gehoord hebben. “Veel mensen denken dat we vrienden zijn ... Dat zijn we niet. Het is echt. Ik voel hoe ik me voel en ik ga dat uitdrukken. Ik haat hem. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik in die ring stap en doe wat ik moet doen om van hem af te komen”, aldus de Youtuber.

Of hij ook zijn eigen woorden gelooft, is volgens sommigen echter maar de vraag.