Internet lacht met ‘miserabele’ Ben Affleck tijdens de Grammy’s: “Hij ziet eruit alsof hij liever bij de tandarts zou zitten”

CELEBRITIES Finn Wolfhard getuigt over paniekaan­val­len op de set van ‘Stranger Things’: “Ik probeerde het te verbergen”

Finn Wolfhard (20), beter bekend als Mike Wheeler in de hitserie ‘Stranger Things’, heeft zich van zijn meest openhartige kant laten zien. In een interview met het magazine ‘GQ’ vertelt hij over de tol van roem op een jonge leeftijd en getuigt hij over paniekaanvallen. “Het maakt mij niet uit of mensen mij relevant vinden of niet.”

5 februari