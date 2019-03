Internationale Theaterdag: 5 toneelstukken die echt de moeite waard zijn SD

27 maart 2019

14u00 0 Showbizz Het is Internationale Theaterdag vandaag! Zin om ook eens naar een toneelstuk te gaan kijken, maar geen idee in welke pluchen stoel je moet gaan zitten? Wij serveren je alvast enkele aanbevelingen op maat.

Voor de kinderen: ‘Ola Pola Potloodgat’

De voorstelling ‘Ola Pola Potloodgat’ van BRONKS werd voor het eerst in 2002 opgevoerd en zorgde meteen voor uitverkochte zalen en lange tournees in binnen- en buitenland. De bekroning op het werk? Het theaterstuk met Pascale Platel en Randi De Vlieghe won de Grote TheaterFestivalprijs. Reden genoeg voor BRONKS en het TheaterFestival om de voorstelling in 2017 opnieuw vanonder het stof te halen.

In een sprookjesachtige wervelwind komen Pascale Platel en Randi De Vlieghe in contact met zeerovers, piranha’s, krokodillen en olifanten. Deze eclectische voorstelling bevat naast theater ook dans, een verwijzing naar opera én integreert video in het verhaal. Verwacht je dus aan een vrolijk onzinstuk met een absurdistisch randje die de fantasie van kinderen én hun ouders prikkelt. Geschikt voor kleuters en kinderen van de eerste graad van de lagere school.

Tickets en info:

22 tot 25 mei in Het Paleis (Antwerpen)

26 mei in Schouwburg Kortrijk (uitverkocht)

Voor de muziek- en tv-liefhebber: ‘TV Tunes K.N.T. Revisited’

In 2004 speelden Wim Opbrouck en Ron Reuman voor het eerst de voorstelling ‘TV-Tunes K.N.T.’ De opzet was simpel: ze herwerkten de herkenningsmelodieën van de bekendste tv-programma’s uit hun jeugd naar eigentijdse muziek. Nostalgie met een fris en opwindend sausje dus. En niet te vergeten: ook een stout sausje, want de voorstelling heet niet voor niets ‘Kinderen Niet Toegelaten’ (K.N.T.). Nu, vijftien jaar later, herneemt het duo hun populaire theatershow. Om enkele voorbeelden te geven van de herziene liedjes die aangehaald worden: de Smurfen wonen nog steeds in hun hallucinerende paddestoelenbos, Beertje Colargol ontroert nog altijd met zijn ontzagwekkende fluitefluit en ook Ome Willem serveert zijn royaal belegde broodjes poep weer smaakvol en genereus.

Acteur Wim Opbrouck (zang en piano) verzamelde in ieder geval een hoop getalenteerde muzikanten rondom zich: Ron Reuman (drums), Bart Buls (bas), Nele Paelinck (viool en accordeon), Roeland Vandemoortele (elektrische gitaar), Manu Huylebroeck (akoestische gitaar) en Yves Fernández-Soliño (trompet). Pret verzekerd.

Speeldata:

Website Maandacht

Voor de filmliefhebber: ‘Bagaar’

Het Mechelse gezelschap Lazarus baseerde haar nieuwste toneelstuk ‘Bagaar’ op de film ‘Coup de Torchon’ uit 1981 van Bertrand Tavernier. Die vertelt het verhaal over een gemeenschap witte kolonialisten in een Afrikaans land, net voor de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog. In ‘Bagaar’ willen de kolonialisten het continent binnen, maar dat houdt de grenzen al jaren stevig dicht. De vluchters moeten samen op een eiland wachten tot er een beslissing over hun lot valt, maar al snel begint het goed fout te lopen in hun kleine gemeenschap.

Lazarus kan zoals altijd vertrouwen op een schare aan topacteurs, met voor deze voorstelling onder andere Pieter Genard, Koen De Graeve, Günther Lesage, Charlotte Vandermeersch en Katelijne Damen op de affiche. Verwacht je aan messcherpe maatschappijkritiek, overgoten met een sausje van zwarte humor.

Info en tickets:

Website Lazarus

Voor wie graag lacht: ‘Even Goede Vrienden’

Na radio en tv waagt Otto-Jan Ham zich nu ook aan het toneel. Enkele jaren geleden tourde hij al eens door het land met Stijn Van de Voorde voor de theatershow ‘Music Was My First Love’, en nu is er dan zijn eerste solo-show. In ‘Even Goede Vrienden’ gaat hij dieper in op de geruchten die al langer over hem de ronde over doen. Zoals de presentator zelf zegt: “Het beeld dat ik zelf gecultiveerd heb, vooral in de jaren dat ik nog voor StuBru werkte: dat van een pinten drinkende, om het even wat uit zijn botten slaande leegloper. Voor een groot stuk klopt dat beeld ook, daar moeten we eerlijk in zijn.”

Nu wil hij er dus voor zorgen dat de toeschouwer hem wat beter leert kennen, én andersom. Verwacht je dus aan een interactieve en humoristische show, met veel zelfspot, en wie weet, misschien zelfs wat ontroering.

Info en tickets:

Website ‘Even Goede Vrienden’

Voor de fans van een klassieker: ‘Hamlet’

De amper 27-jarige regisseur Lisaboa Houbrechts ging een serieuze uitdaging aan toen ze besloot om een van de meest beroemde toneelstukken ter wereld onder handen te nemen: Shakespeare’s ‘Hamlet’. Om de uitdaging nog wat groter te maken, huurde ze een echt gezin in om de koninklijke familie te spelen. Mama Grace Ellen Barkey vertolkt koningin Gertrude, die in deze versie van de tragedie een grotere rol krijgt, zoon Victor Lauwers speelt Hamlet en dochter Romy Louise Lauwers kruipt in de huid van Ophelia.

De pers is in ieder geval lovend over deze nieuwe en eigenzinnige versie van Shakespeare’s klassieker, en roemt Houbrechts’ lef en feministische blik. Daarnaast zorgt de toevoeging van het gezin Barkey-Lauwers voor een extra dimensie aan het verhaal over een toch al erg disfunctioneel gezin.

Speeldata :

Facebookpagina Kuiperskaai