Internationale faam en 385.000 volgers: dit Instagram-account post zeldzame, oude foto's van celebrities EVDB

23 juni 2018

11u26 2 Showbizz Michael Jackson en Paul McCartney die samen de afwas doen? Check. Instagram-account velvetcoke werd wereldberoemd door oude, amper geziene foto's van beroemdheden te posten. De verzameling is ongetwijfeld indrukwekkend.

Instagram-account velvetcoke heeft een manier gevonden om ons nog dichter bij onze favoriete beroemdheden te brengen. Het account is een verzameling van oude, amper geziene, bijzondere foto's van celebrities. Zo vind je er Michael Jackson en Paul McCartney die samen de afwas doen, Princess Diana die met haar kinderen staat aan te schuiven voor een attractie in Disneyland en Nicole Kidman die het bureau van haar advocaten verlaat na haar scheiding van Tom Cruise...

Velvetcoke biedt met zijn verzameling aan foto's aanbod op een vraag waarvan we ons tot nu toe nog niet enorm bewust waren. Dat het account al maar liefst 385.000 volgers heeft, bewijst dat de vraag naar zulk beeldmateriaal er wel degelijk is. Kijk maar even mee...

1. Brad Pitt en Gwyneth Paltrow in Argentinië in 1996

Are you a fan of Brad Pitt and Gwyneth Paltrow as a couple? 💏 in Argentina, 1996. Een foto die is geplaatst door null (@velvetcoke) op 13 jun 2018 om 18:00 CEST

2. Paul McCartney, Noel Gallagher, Johnny Depp en Paul Weller in 1995

Paul McCartney, Noel Gallagher, Johnny Depp and Paul Weller at Charity Recording Of Help Album As Aid For Bosnia At Abbey Road Studios, London, Britain - 1995. Een foto die is geplaatst door null (@velvetcoke) op 13 jun 2018 om 05:07 CEST

3. David en Victoria Beckham in 1997

David and Victoria Beckham outside her parents place in Goffs Oak, May 1997. Een foto die is geplaatst door null (@velvetcoke) op 06 jun 2018 om 05:21 CEST

4. Morissey, die volgens het bijschrift bijna meespeelde in de populaire serie 'Friends'

Het account deelt dus ook weinig bekende weetjes.

Morrissey was also asked to make an appearance on popular US sitcom Friends, but baulked at the prospect of having to sing a duet with guitar-playing character Phoebe in a depressing voice. “I wind down the fire-escape like a serpent, and it’s goodbye to Hollywood again,” he remembers in Autobiography. Een foto die is geplaatst door null (@velvetcoke) op 19 mei 2018 om 06:41 CEST

5. Nicole Kidman verlaat het bureau van haar advocaten na haar scheiding van Tom Cruise

Nicole Kidman leaving her attorney after her divorce settlement with Tom Cruise. Een foto die is geplaatst door null (@velvetcoke) op 14 mrt 2018 om 18:59 CET