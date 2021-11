Internationaal succesprogramma ‘The Repair Shop’ komt volgend jaar naar Eén

‘The Repair Shop’ is een internationaal programma dat in het buitenland alvast in de smaak valt. De reeks neemt kijkend Vlaanderen mee in verschillende emotionele verhalen over beschadigde of gebroken voorwerpen. Ondanks hun mankementen betekenen deze items vaak nog veel voor hun eigenaars. Net daarom willen de vakmensen die betrokken zijn bij het format de voorwerpen in kwestie weer in volle glorie herstellen. Zo kunnen hun eigenaars ze opnieuw koesteren.