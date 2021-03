Intergalactic Lovers-zangeres speelt hoofdrol in reeks over aanslagen in Zaventem

“22 maart is onze 9/11. Een dramatische gebeurtenis die ons allemaal geraakt heeft”, aldus Olivier Goris, netmanager bij Eén. “Met verhalen die het verdienen om herinnerd en verteld te worden. Niet enkel in portretten zoals ‘En toen was het stil’ of in docureeksen zoals ‘Salah’, maar ook in fictie. ‘Lost Luggage’ brengt een uitzonderlijk verhaal, een verhaal dat nog niet verteld geweest is, een verhaal over pijn en troost en moed en hoop en liefde.”

Het verhaal

“Zes maanden na de aanslagen van 22 maart 2016 las ik in de krant een artikel over een politievrouw die op de luchthaven werkt en alles bijhoudt dat op de dag van de aanslagen is achtergebleven in de vertrekhal, zelfs een kapotte sneaker of gescheurde pull”, zegt bedenker Tiny Bertels, die ook het scenario schreef samen met Charles De Weerdt en Mathias Claeys. “Het zijn niet zomaar dingen, vertelt ze, maar ze hebben grote betekenis voor wie die dag in de vertrekhal was. Het is een tastbare herinnering aan wat hen overkomen is. Iets terugvinden van wat die dag verloren is gegaan, kan het begin zijn van een helingsproces. Het artikel ontroert mij, met name de vanzelfsprekendheid waarmee deze vrouw de waarde beschrijft van iets schijnbaar waardeloos. Na een eerste gesprek met haar ben ik onmiddellijk gegrepen. Haar verhalen gaan over troost, onmacht, solidariteit. En over betrokkenheid. ‘Lost Luggage’ is er gekomen mede door de niet aflatende steun van deze en vele andere schaduwhelden. In de hoop dat hun verhaal nooit vergeten wordt.”