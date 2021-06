Instagram verwijdert foto van zoontje André Hazes en Monique Westenberg wegens ‘pestgedrag’

Royalty Prins Harry dreigt nu ook met rechtszaak tegen BBC: “We vroegen wél om toestem­ming voor naam Lilibet”

10 juni Slechts enkele dagen na de geboorte van hun tweede kindje, zijn prins Harry (36) en zijn vrouw Meghan (39) verwikkeld in een ruzie met de BBC. De hertog van Sussex heeft gedreigd de publieke omroep aan te klagen nadat ze in een artikel beweerden dat hij de koningin niet om toestemming heeft gevraagd om zijn dochtertje Lilibet te noemen. In een juridische brief eist hij dat de BBC stopt met dit soort beschuldigingen.