Instagram censureert topless Tatyana Beloy: "Zoveel was er toch niet te zien?"

25 juli 2019

09u46 8 showbizz “Hier mag dat”, schreef Tatyana Beloy aanvankelijk nog trots en ietwat uitdagend op haar social media bij een erg speelse vakantiefoto van haar verblijf in Andalusië. Daarop was de actrice/presentatrice topless te zien - al hield ze wel haar borsten zedig bedekt achter haar handen - terwijl ze enthousiast uit de zee kwam gelopen.

Mooi actiebeeld en in Spanje mag dat zeker, maar duidelijk niet op Instagram. Het platform kon er niet mee lachen dat Tatyana de foto had gepost en vond het beeld te seksueel getint. De foto werd dan ook gecensureerd en van de site gehaald. Waarna Tatyana een nieuwe foto postte (ditmaal van de achterkant) en ietwat ongelovig en ontgoocheld liet weten: “Zoveel was er toch niet te zien?”

Ook haar volgers stellen zich vragen. Zij zien geen graten in het kiekje en vinden het onterecht dat Instagram de foto offline haalde. “Huh? Dit is zo bizar! Het was een prachtige foto”, reageert iemand. Of ook: “Allez, seg! Schrijnend” en “Onbegrijpelijk dat zoiets gecensureerd wordt, zoiets normaal en moois”. Al meer dan 2.000 volgers gaven het bericht intussen al ‘een hartje’ ter goedkeuring.