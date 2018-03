Insta-officieel: Stromae wordt papa EVDB

17 maart 2018

19u08

Bron: Instagram 0 Showbizz De Britse singer-songwriter Julian Perretta maakte zonet via Instagram bekend dat zijn collega-zanger Stromae vader wordt. Perretta is samen met Stromae bezig met het maken van zijn nieuwe album.

Er gingen al onbevestigde geruchten rond, maar nu is het officieel: Stromae en zijn vrouw Coralie Barbier verwachten hun eerste kindje. Het koppel trouwde stiekem in 2015 en blijft zelf tot nu toe ook over dit nieuws stil naar de grote buitenwereld toe.

I am so so happy for my dear friends @barbiercoralie & @stromae that you guys are gonna be parents. There isn’t a nicer couple I know. I love you guys. I can’t wait to meet the little guy / girl. Wishing you the best. Congrats Paul and coralie 🌹 Een foto die is geplaatst door null (@julianperretta) op 17 mrt 2018 om 12:09 CET

In zijn post noemt Perretta het koppel het leukste koppel dat hij kent en wenst hij hen het beste toe. "Ik kan niet wachten om het kleine jongetje/meisje te ontmoeten", klinkt het onder een foto van de drie samen.