Inspuiten van diabetesmedicijn is nieuwe afvalhype in BV-land: “Ik ken mensen die 10 kilo zijn kwijtgeraakt”

“Hoe ik ben afgevallen? Ah, gewoon intermittent fasting, hé. En meer bewegen.” Dat zeggen BV’s en bekende influencers tegenwoordig vaak. Maar soms is dat een leugentje om bestwil, want achter de schermen gaat een nieuwe vermageringshype schuil: het inspuiten van semaglutide, een geneesmiddel voor mensen met diabetes. Deze nieuwe trend is Griet Vanhees (42), die met Insight Affair in Hasselt haar eigen cosmedische kliniek heeft, niet ontgaan. “Het inspuiten van semaglutide is aan een serieuze opmars bezig”, zegt ze in TV Familie. “En ja, vooral in Antwerpen, maar toch ook in Limburg en Oost-Vlaanderen. Wij hebben al enkele keren de vraag gekregen of we de behandeling ook aanbieden. Maar dat doen wij uiteraard niet. Omdat zulke inspuitingen opgevolgd en uitgevoerd moeten worden door een arts.”