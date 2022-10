Inschrijvingen De Warmste Week zijn geopend: vijf steden maken zich klaar voor nieuwe Warmathon

“Zeker in de huidige tijden is het eens zo belangrijk om er voor elkaar te zijn. Als we met deze Warmathons ons steentje kunnen bijdragen is dat met het grootste plezier”, klinkt het onder meer. Stephanie Planckaert mag dus de spits afbijten in Brugge. Een dag later neemt Ketnet-wrapster Sarah Mouhamou de fakkel over in Sint-Niklaas. Op woensdag volgt Brussel met ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels. Ook deze laatste is alvast bijzonder enthousiast. “Het thema van De Warmste Week ligt mij zeer nauw aan het hart. Ik deel al sinds mijn puberteit regelmatig voedsel uit in Brussel aan mensen in kansarmoede.” Hij vervolgt: “Jammer genoeg zie ik het probleem steeds groter worden. Daarom is het nú tijd om in actie te schieten en De Warmste Week te steunen.” Na Mathias Vergels is het de beurt aan ‘Down the Road’-reisleider Dieter Coppens. Deze laatste trekt voor de gelegenheid naar Mechelen. Op vrijdag sluit ‘#LikeMe’-acteur Maksim Stojanac de Warmathons af in Leuven.