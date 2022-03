Ingrid uit ‘Restaurant Misverstand' overleden: “Blij dat we dit avontuur met haar mochten beleven”

“Ingrid was een heel innige en empathische vrouw. Ze begon wat onzeker aan haar avontuur bij ons, maar bloeide gaandeweg open”, klinkt het bij Dieter Coppens, het gezicht van ‘Restaurant Misverstand’. “We zijn blij dat we daar getuige van konden zijn en denken met de hele ploeg vol genegenheid aan haar terug.” Sinds midden maart was Ingrid te zien in het programma ‘Restaurant Misverstand’ op Eén. Daarin opent Dieter Coppens samen met een groep mensen met jongdementie een eigen restaurant. Het was de uitdrukkelijke wens van Ingrid dat de afleveringen uitgezonden zouden worden.

Ook de andere medewerkers van ‘Restaurant Misverstand’ reageren verslagen op het overlijden van Ingrid. “Ze was een graag geziene collega in ‘Restaurant Misverstand’. Als team hebben we op korte tijd een hechte band met elkaar gekregen. We begrepen en steunden elkaar, en we leerden van elkaar. Daar heeft Ingrid ongelooflijk toe bijgedragen. We zijn blij dat we dit avontuur samen met haar hebben mogen beleven.” Chef-kok Seppe Nobels, die in de keuken stond tijdens het programma, laat dan weer weten: “Ik ben zo blij om Ingrid in dit grote avontuur te hebben mogen begeleiden als chef. Het eerste hapje van onze menu was van haar hand. Letterlijk en figuurlijk, want ze rolde de bospaddenstoel-kroketten helemaal zelf. Dat het zo goed zou lukken, had ze niet verwacht, met een brede glimlach tot gevolg. Erkenning, groepsdynamiek en liefde van nieuwe vrienden: dat was het recept waardoor Ingrids ogen begonnen te stralen. Ze zit voor altijd in ons hart, en voor eeuwig in mijn keukenteam.”