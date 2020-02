Ingestorte stelling door Ciara is er een van Michel Van Den Brande: “Hoe is dat nu mogelijk zeg!” DBJ

09 februari 2020

17u57 4 Showbizz De 19 meter hoge stelling die in Gent omgewaaid is door de storm Ciara, is er eentje van Kontrimo, het bedrijf van ‘The Sky is The Limit’-gezicht Michel Van Den Brande. De man uitte zijn frustratie op Facebook.

“Hoe is dat nu toch mogelijk zeg’”, staat er te lezen op de sociale media van Van den Brande. “Iedereen was op tijd verwittigd om de zeilen open te schuiven zodat de wind erdoor kon blazen. De stellingen zonder zeilen zijn blijven staan.”

Daar komt bij dat er in het gebouw waar de stelling tegen stond, nog geen ramen waren geplaatst waardoor de wind nog meer vrij spel kreeg. “Met alle gevolgen van dien”, schrijft Van Den Brande die voorts al zijn werknemers bedankt. “Ik dank ze om massaal te komen helpen. Het zal een lange nacht worden.”

Geen gewonden

De stelling van Kontrimo stond tegen een vier verdiepingen hoog gebouw, en kwam los door de felle wind. Ze stond een tijdlang te wankelen, maar uiteindelijk ging ze toch helemaal plat. Het gevaarte viel dwars over de rijbaan. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond, maar de hele baan is wel versperd. Dat maakt dat er meteen een stevig file stond. De rijbaan werd wel in recordtempo weer vrijgemaakt.

Dat er niemand gewond raakte, is onder meer te danken aan Peter Bleys. Hij is zelf werfleider - bij een andere firma weliswaar - maar hij kent het gevaar van stellingen die wankelen. Hij passeerde toevallig aan de Gasmeterlaan, en hield het verkeer tegen, op het moment dat hij merkte dat het fout zou gaan.