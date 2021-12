Ingeborg wordt oma: MNM-presentator Robin Keyaert verwacht eerste kindje

Robin Keyaert was deze week te gast in het tv-programma ‘Switch' op Eén. Hij vertelde er woensdagavond dat hij en zijn vriendin een kindje verwachten. Wat het geslacht van de baby was, wilde presentator Adriaan Van den Hoof weten. Daarop verklapte Keyaert dat ze een meisje verwachten. De radiopresentator is al ruim vier jaar samen met zijn vriendin. “Ik kan door dik en dun op haar rekenen”, vertelde hij al aan Het Laatste Nieuws’. “Mijn agenda is op dit moment heel hectisch, waardoor we elkaar niet altijd even vaak zien. Daarom geniet ik volop van onze momenten samen.”