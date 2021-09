Ingeborg wilde coronapaspoort krijgen zonder vaccin: “Ik vroeg de verpleegster om het in de vuilbak te spuiten”

“Mijn man zegt me: ‘Nee, nee, gaan we niets over zeggen’”, lacht Ingeborg wanneer haar gevraagd wordt naar haar mening over vaccins. “Hij weet dat ik veel te eerlijk ben over alles, en dit ligt zo gevoelig..." Toch geeft ze alsnog haar controversiële standpunt over het coronavaccin. “Ik moet zeggen, het was een heel proces, zoals bij veel mensen die een holistische visie hebben. Kunnen we onze immuniteit verhogen op een andere manier? Als we het hebben over het opbouwen van gemeenschappelijke immuniteit, moet dat dan altijd via medicatie of een spuit? Ik stelde mij die vragen erg vaak luidop.” Ze suggereert dat anderen dat niet deden uit angst en bezorgdheid.