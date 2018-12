Ingeborg vertelt voor het eerst over de dood van haar mama: “Haar lichaam was gewoon op” VVDW

12 december 2018

Ingeborg viert de kerstdagen dit jaar voor het eerst zonder haar moeder. 'Moeke', zoals de vrouw door de zangeres genoemd werd, overleed een half jaar geleden. "Ze was dol op Kerstmis", klinkt het in Story.

Ingeborgs moeder overleed eerder dit jaar op 84-jarige leeftijd. “Haar lichaam was op”, vertelt de ‘Gratitude’-zangeres in Story. “Een hersenbloeding op haar vijftigste, een hartaanval rond haar zestigste, diabetes, twee zware heupbreuken... Moeke had ook vasculaire dementie, maar dat ging gelukkig heel traag. Ze had nog veel heldere momenten.”

Tine, zoals ‘moeke’ heet, belandde uiteindelijk met een longontsteking in het ziekenhuis. “Ze huilde van de pijn. Het was een moeilijke afweging: pijn lijden of pijnstillers geven waardoor ze niet helder meer kon denken? Toen ze met de palliatieve zorgen begonnen, gaven de dokters haar nog drie dagen, maar na een uur was ze al weg. Het kaarsje ging uit.”

“Het zal vreemd zijn om haar nu niet meer te zien", vertelt Ingeborg met het oog op de feestdagen. “Moeke was dol op Kerstmis. Ze zette altijd een grote kerstboom en op haar kast stond een verlicht sneeuwdorp.” De kerstconcerten die Ingeborg nu organiseert zijn dan ook een soort eerbetoon aan haar moeder. “Moeke zat altijd op de eerste rij”, glimlacht ze.

Hoewel de dood van haar moeder veel verdriet met zich meebracht, koester het ‘Steracteur Sterartiest’-jurylid de levenslessen die het met zich meebrengt. “Wanneer er iemand sterft die je zo nauw aan het hart ligt, ga je gewoon nóg bewuster leven. Je weet immers niet wat er morgen zal gebeuren. Moeke heeft me geleerd om van het leven te genieten.”