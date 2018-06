Ingeborg verliest haar mama DBJ

18 juni 2018

13u55 1 Showbizz Tine Gevaert, de moeder van zangeres Ingeborg Sergeant (51), is deze maand op 84-jarige leeftijd overleden. Gevaert werd vrijdag 15 juni begraven in de West-Vlaamse gemeente Sint-Kruis. De doodsoorzaak is niet duidelijk.

Zondag werd Tine Gevaert, de moeder van Ingeborg, begraven in Sint-Kruis. Ze werd 84 jaar. Tine Gevaert baatte samen met haar man Wilfried Sergeant een eigen zaak gespecialiseerd in binnenhuisinrichting uit en bracht de laatste tijd van haar leven door in WZC Prinsenhof te Brugge.

Ingeborg liet eerder optekenen dat ze het expressieve karakter van haar moeder erfde. Haar mama had volgens Ingeborg ambities voor een muzikale carrière en zong heel graag. "Wanneer ze tijdens familiefeesten zong, merkte je bij ons moeder altijd een sfeer van weemoed. Je zag zo dat ze dat graag deed", zei ingeborg daar ooit over.

Tine Gevaert laat haar man, vijf kinderen en twaalf kleinkinderen achter.