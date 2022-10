Ingeborg verklapt geheimen uit ‘Blind getrouwd’: “De keuzes van de experts zijn ver van ‘blind’”

ShowbitsKoppelsweekend in ‘Blind getrouwd’ en dus zijn ook Ingeborg en de experts weer op post. Ingeborg is nieuw in het team dit jaar en kan ons uitleggen hoe de relatiedeskundigen en seksuologen te werk gaan bij het matchen van de koppels. Aan Showbits geeft ze in inkijk in de trukendoos van de experts. “Zo ‘blind’ gekoppeld is het allemaal niet”, aldus Ingeborg. Ze praat ook over haar eigen relatie. “Mijn man en ik zijn net heel verschillende types, maar ook dat kan passie geven”, zegt Ingeborg.