Ingeborg over liefde en leven: “Koen Wauters was ooit het alibi voor een van onze stiekeme afspraakjes”

ShowbizzEn plots is Ingeborg Sergeant (55) weer overal: vanaf deze week zetelt ze in de jury van ‘K2 Zoekt K3’ en binnenkort is ze te gast in ‘Het Huis’ bij Eric Goens. Opvallend: zo luid als ze op het scherm kan zijn, zo ingetogen is ze vaak ernaast. Die gespletenheid heeft diepe wortels, zo blijkt. “Ik kwam er alleen omdat mijn zusje gestorven is, ik was het ‘troostkindje’. Daardoor balanceer ik tussen uitersten”, zegt ze in een openhartig gesprek over haar jeugd, haar zoon, spiritualiteit en de liefde van haar leven. “Mijn trouwring? Die heb ik in een opwelling op een berg achtergelaten.”