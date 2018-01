Ingeborg in opspraak voor vermeend plagiaat 'Gratitude': "Mijn secretaresse heeft dagen gezocht, maar kon geen componist vinden" DBJ

Het nummer 'Gratitude' van Ingeborg was een van de hypes van het afgelopen jaar. Qmusic-dj Rik Boey merkte echter op dat een Amerikaanse artieste Karen Drucker het nummer in 2009 al een keer uitbracht onder de naam 'I'm so grateful'. Toch is het nummer niet echt geplagieerd, zo blijkt.

Het nummer valt namelijk onder de kapstok van zogenaamde 'Traditionals', dat zijn (volks)nummers die zo ver teruggaan, dat niemand hun oorsprong helemaal kan achterhalen. "In de zelfontplooiingswereld wordt het al jaren gezongen zonder dat iemand weet wie het heeft geschreven.", vertelt Ingeborg aan VRT. "Zulke nummers heten traditionals."

"Ik heb 'Gratitude' aan SABAM voorgelegd", gaat de zangeres verder. "Ik vroeg hen wat ik moest doen om het lied legaal op mijn cd te kunnen plaatsen. De auteursrechtenvereniging liet weten dat nog niemand het nummer in ons land had aangegeven en dat ze geen weet had van iemand die de rechten hield. Tegelijk moest ik een naam als auteur en componist vermelden indien ik het wou uitgeven."

"Mijn secretaresse heeft uren en dagen gezocht, maar ze kon geen componist vinden. Uit noodzaak heb ik daarom mijn eigen naam bij mijn versie van 'Gratitude' geplaatst. Ook bij andere traditionals waarvan de oorsprong niet is te achterhalen, heb ik dat moeten doen."

Het nummer zou stammen uit een oud gebed van Native Americans, die liederen zijn niet auteursrechtelijk beschermd.

